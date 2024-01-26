نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مدينة بلا فنادق".. رئيس بعثة منتخب مصر يفجر مفاجأة حول سان بيدرو ويكشف تطورات حالة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة الحالية، الحديث عن إصابة إمام عاشور الأخيرة، وتطورات رحلة الفراعنة في ساحل العاج.

- الدرندلي يكشف تطورات إصابة عاشور

وأكد الدرندلي في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس:" إمام عاشور الآن حالته مطمئنة بشكل كبير، خاصة بعد مغادرة المستشفى والتي سببت رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين".

وتابع:" إمام يتمتع بحب ودعم الجميع داخل معسكر منتخب مصر وهو مصدر البهجة دائما وهذا ظهر في حالة القلق بين اللاعبين لحظة الإصابة".

وأكمل:" إمام عاد من جديد متحمس جدا كعادته وطالب بالمشاركة في تدريبات الفريق ولكن رفضنا وطلبنا منه أخذ قسطا من الراحة".

وواصل:" سنتحرك إلى سان بيدرو لخوض الدور القادم من البطولة وهي مدينة لا يوجد بها فنادق، بل هي نظام فيلات في مجمع سكني".

وأختتم: "نعمل بجهد لتوفير أماكن، لأن عدد الغرف قليل، ولا يسمح لنا بأن يجلس كل لاعب في غرفة بمفرده ربما نضطر إلى أن يكون كل لاعبين أو 3 في غرفة".

