نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة العامري فاروق نائب مجلس إدارة النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى منذ قليل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر يناهز ٥٤ عاما، بعد عطاء كبير للرياضة المصرية.

دوت الخليج الرياضي ينعي العامري فاروق

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله ينعي “دوت الخليج الرياضي" الرجل الخلوق/ العامري فاروق العامري نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة السابق

وتقام صلاة الجنازة تقام بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة ٦ اكتوبر.

وعانى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من وعكة صحية منذ يوم 7 نوفمبر الماضي في عام 2023، وتعرض لذلك وهو يمارس عمله، فقد الوعي وتعرض للاغماء.

وتعرض العامري فاروق للاغماء، يوم 7 نوفمبر 2023، وتم نقله بالفور إلى مستشفى المعلمين لاسعافه، ثم تم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

ودخل العامري فاروق في غيبوبة بعدما تعرضه لنزيف في المخ، وفقد الوعي على مدار شهرين، وأجرى له 5 عمليات جراحية في المخ