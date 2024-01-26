نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يورجن كلوب يعلن موعد رحيله رسميا عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل والتي صدمت العديد من جماهير الريدز، بعد إعلان موعد رحيله عن صفوف الفريق.

- ليفربول يعلن رحيل كلوب

وقام حساب نادي ليفربول الرسمي، بإعلان رغبة المدرب الألماني يورجن كلوب بالرحيل عن قلعة الأنفيلد بنهاية الموسم الحالي 2023/2024.

حيث نشر حساب ليفربول الرسمي بيانًا رسميًا وجاء خلاله: “أعلن يورجن كلوب قراره بالاستقالة من منصبه كمدير فني لفريق ليفربول في نهاية الموسم، بعد أن أبلغ ملاك النادي برغبته في ترك منصبه في الصيف”.

- صلاح يواصل التأهيل

ويواصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، تأهيله من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته في مباراة غانا بثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وعاد صلاح إلى إنجلترا، لخوض برنامج تأهيلي خاص ثم العودة من جديد إلى معسكر الفراعنة في ساحل العاج، حال نجاح الفريق في التأهل إلى الأدوار النهائية.