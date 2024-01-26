نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موسيماني يعود إلى الدور السعودي عبر بوابة أبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم نادي أبها السعودي رسميا تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الفريق في الموسم الحالي.

ويتذيل نادي أبها هذا الموسم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

- أبها يتعاقد مع موسيماني

وقام حساب نادي أبها الرسمي على إكس، بنشر مقطع فيديو للإعلان عن مدربه الجديد، جاء به الآتي: "من بلاد البافانا بافانا إلى زعيم الجنوب، عصر جديد، تحدي جديد، مرحبًا بيتسو موسيماني".

وكان موسيماني قد ارتبط اسمه في الفترة الماضية بالعديد من الأندية الكبرى مثل الزمالك والترجي التونسي، بعد رحيله عن قيادة الوحدة الإماراتي بسبب سوء النتائج.

ولا تعتبر هذه الخطوة هي الأولى لمدرب الأهلي السابق، في تواجده داخل الدوري السعودي، حيث قاد بيتسو فريق أهلي جدة للصعود من دوري يلو إلى روشن ليفاجئ بقرار رحيله عن الفريق.