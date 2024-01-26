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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ذبح عجلا قبل مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية.

اتحاد الكرة يذبح عجلا قبل مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية الديمقراطية

ويأتي ذلك من أجل تصحيح مسار المنتخب وكسر التعادلات وتحصين اللاعبين ضد الإصابات قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.

يواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.