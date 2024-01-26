نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورحل العامري فاروق.. 8 معلومات لا تعرفها عن الوزير الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد أن تعرض لوعكة صحية منذ يوم 7 نوفمبر الماضي في عام 2023، حيث سقط وهو يمارس عمله، متعرضًا للاغماء.

وتعرض العامري فاروق للاغماء، يوم 7 نوفمبر 2023، وتم نقله بالفور إلى مستشفى المعلمين لاسعافه، ثم تم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

ودخل العامري فاروق في غيبوبة بعدما تعرضه لنزيف في المخ، وفقد الوعي على مدار شهرين، وأجرى له 5 عمليات جراحية في المخ، إلى أن توفى اليوم ٢٦ يناير ٢٠٢٤.

معلومات لا تعرفها عن العامري فاروق

العامري فاروق، من مواليد القاهرة ولد في الثامن من نوفمبر، عام 1970، ويبلغ من العمر 54 عامًا، ولديه ابنان، ابراهيم، ومريم

السيرة الذاتية العامري فاروق

يشغل العامري فاروق منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

كما أنه شغل أيضا منصب الأمين العام للرابطة المدارس الخاصة (APS) في مصر، عين وزيرا للدولة لشؤون الرياضة في 2 أغسطس 2012، كان أحد الوزراء المستقلين في وزارة هشام قنديل.

وبعد مرور فترة وجيزة من تعيينه، قام بحل اللجنة التنفيذية للاتحاد المصري لكرة القدم وتعيين مجلس إدارة جديد لتشغيل الاتحاد.

قدم استقالته من منصبه يوم 2 يوليو 2013 ضمن ستة وزراء اعترضوا على إدارة الإخوان وانضموا للمتظاهرين ضد حكمهم، عقب مظاهرات 30 يونيو 2013 وقُبيل أحداث 2013 في مصر.

العامرى فاروق هو رجل أعمال مصري ويعد شخصية سياسية ورياضية مصرية بارزة، وتولية العديد من المناصب في مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، حيث أنه أول وزير دولة للرياضة في مصر بعد فصل وزارة الشباب عنها.

وحاليًا يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ورئيس مكتبه التنفيذي عقب نجاحه ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب.

وذلك بالإضافة إلى عمله الخاص، الذي يعد من خلاله من أهم المستثمرين في مجال التعليم في مصر، حيث أنه يمتلك مدارس بيبي جاردن للغات ولدار الفاروق للنشر والتوزيع.

حصل على العديد من الجوائز والألقاب وأبرزها:

*وسام التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من نقابة المعلمين

*جائزة رائد من رواد التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم.

*وسام التعليم ودرع التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم.

*جائزة أحسن ناشر لكتب الأطفال والناشئة.

*جائزة أحسن ناشر للكتاب المدرسى.

*جائزة أحسن ناشر للترجمة من وإلى اللغة العربية عام 2003.

*جائزة الإبداع والتميز (الجائزة الذهبية) في مصر يناير 2002 من وزارة الثقافة.

"جائزة أحسن ناشر كتاب علمى وجامعى لعامى 2000-2001.