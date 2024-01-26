عاجل.. عائلة العامري فاروق تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد العامري شقيق العامري فاروق، وفاة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، وصلاة الجنازة اليوم.

عائلة العامري فاروق تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة

وأكد العامري أن صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم، بمسجد الشرطة بأكتوبر.

وكتب العامري على صفحته بموقع الفيس بوك:"صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر".

وتعرض العامري فاروق للاغماء، يوم 7 نوفمبر 2023، وتم نقله بالفور إلى مستشفى المعلمين لاسعافه، ثم تم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

ودخل العامري فاروق في غيبوبة بعدما تعرضه لنزيف في المخ، وفقد الوعي على مدار شهرين، وأجرى له 5 عمليات جراحية في المخ، إلى أن توفى اليوم ٢٦ يناير ٢٠٢٤.