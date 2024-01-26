ما هو سبب وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي؟

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أحمد جودة - القاهرة - توفى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد أن تعرض لوعكة صحية منذ يوم 7 نوفمبر الماضي في عام 2023، حيث سقط وهو يمارس عمله، متعرضًا للاغماء.

وتعرض العامري فاروق للاغماء، يوم 7 نوفمبر 2023، وتم نقله بالفور إلى مستشفى المعلمين لاسعافه، ثم تم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

ودخل العامري فاروق في غيبوبة بعدما تعرضه لنزيف في المخ، وفقد الوعي على مدار شهرين، وأجرى له 5 عمليات جراحية في المخ، إلى أن توفى اليوم ٢٦ يناير ٢٠٢٤.

وأعلن خالد العامري شقيق العامري فاروق، وفاة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، وصلاة الجنازة اليوم.

ما هو سبب وفاة العامري فاروق؟

السبب الرئيسي تعرض العامري فاروق لنزيف في المخ، أدى إلى دخوله المستشفى، وبقائه فيه حتى وافته المنية منذ قليل.

وأكد العامري أن صلاة الجنازة لأخيه بعد صلاة عصر اليوم، بمسجد الشرطة بأكتوبر.

وكتب شقيق العامري فاروق على صفحته بموقع الفيس بوك:"صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر".