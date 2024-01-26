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أحمد جودة - القاهرة - نعى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المغفور له العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

صاحب سيرة عطرة وله دور بارز.. وزير الشباب والرياضة ينعي العامري فاروق

وقال وزير الشباب والرياضة:" العامري فاروق كان رجلًا وطنيًا، وكان له دور بارز في دعم الرياضة المصرية، وكان دائمًا يسعى إلى تطوير الرياضة المصرية ورفع مكانتها، وكان شخصية محبوبة من الجميع، وكان له دور بارز في خدمة النادي الأهلي".

وقال صبحي: "الفقيد كان صاحب سيرة عطرة، وحقق العديد من الإنجازات في المجال الرياضي، وكان له دور بارز في خدمة الرياضة المصرية، وكان أحد رموز الرياضة المصرية، وشغل العديد من المناصب الهامة في المجال الرياضي، منها وزير الرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، معربًا عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية".

وقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

