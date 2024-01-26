نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من يورجن كلوب بعد إعلانه الرحيل من ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وأعلن نادي ليفربول منذ قليل رسميًا رحيل يورجن كلوب عن النادي الإنجليزي نهاية الموسم.

وقال كلوب:"أتفهم الصدمة لكثير منكم بهذه اللحظة لكن يمكنني شرح سبب مغادرتي أو محاولة فعل ذلك. انا أحب كل شيء بهذا النادي والمدينة والمشجعين والفريق، كل شيء بالفعل لكن اتخاذي لهذا القرار تظهر أني مقتنع بأنه كان علي إتخاذه والرحيل".

وأضاف:"أشعر أني مرهق، ليس لدي مشكلة الآن لكن أعلم أنه توجّب علي الإعلان عن رحيلي بوقت ما. أعلم أنه لايمكنني القيام بعملي مجددًا كل مرة، لا بد من التوقف عند مرحلة ما وبعد كل السنوات التي قضيناها معًا وكل ما مررنا به فحبي إزداد لكم وأقل ما أُدين به إليكم هو قول الحقيقة والحقيقة أني سأُغادر بنهاية الموسم".

وتابع:"ربما العمل الذي أقوم به، يشاهده الناس من الخارج لكني على الدكة وفي التدريبات ومع الفريق بإستمرار".

وواصل:" هذا يعني أنك تستعد للموسم القادم بمجرد بدء موسم معين".عندما جلسنا هنا وتحدثنا عن الصيف القادم والصفقات والمعسكر الصيفي ظهرت في بالي فكرة".

وزاد:"انا لست متأكدًا أني سأكون هنا مجددًا" وتفاجئت من نفسي حتى لكن كانت اللحظة الأولى التي فكرت بها بالرحيل".

وأوضح:"بالطبع بعد الموسم الماضي الصعب جدًا وكان هناك الكثير من الإقالات، لم يحدث ذلك معي لذلك كان من المهم جدًا بالنسبة لي إعادة هذا الفريق للمسار، هذا كل ما أردته. الآن لدينا فريق ذو إمكانيات جبارة ومعدل أعمار رائع وشخصيات مميزة بعدها فكرت بنفسي وهذه النتيجة الآن. لم أتخذ القرار بناءًا على رغبة بل ما إذا كان القرار المناسب ولهذا فعلت ذلك وأتخذت قراري".

