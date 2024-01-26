مرتضى منصور ينعي وفاة العامري فاروق

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أحمد جودة - القاهرة - ينعي المستشار مرتضي منصور، وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر يناهز 54 عامًا.

وقال مرتضى منصور عبر وسائل الاتصال الاجتماعي “فيس بوك”ينعي المستشار مرتضي منصور بكل الحزن والاسي الوزير السابق العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الشخصية المحترمة المهذبة، ويقدم لأسرته ولأسرة النادي الاهلي أعضاء جمعية عمومية وجماهير العزاء في فقدان هذا الرياضي العظيم، ولقد كنت منذ أيام قليلة أتواصل مع شقيقيه للاطمئنان عليه، رحم الله الفقيد واسكنة فسيح جناته ولأسرته الصبر والسلوان".

صاحب سيرة عطرة وله دور بارز.. وزير الشباب والرياضة ينعي العامري فاروق

وقال وزير الشباب والرياضة:" العامري فاروق كان رجلًا وطنيًا، وكان له دور بارز في دعم الرياضة المصرية، وكان دائمًا يسعى إلى تطوير الرياضة المصرية ورفع مكانتها، وكان شخصية محبوبة من الجميع، وكان له دور بارز في خدمة النادي الأهلي".

وقال صبحي: "الفقيد كان صاحب سيرة عطرة، وحقق العديد من الإنجازات في المجال الرياضي، وكان له دور بارز في خدمة الرياضة المصرية، وكان أحد رموز الرياضة المصرية، وشغل العديد من المناصب الهامة في المجال الرياضي، منها وزير الرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، معربًا عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية".

وقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.