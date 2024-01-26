نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار محمد صلاح بعد رحيل يورجن كلوب من ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الجميع بإعلان قراراه بالرحيل عن تدريب الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي ليفربول، رسميًا رحيل يورجن كلوب عن النادي الإنجليزي نهاية الموسم.

وقال كلوب: "أتفهم الصدمة لكثير منكم بهذه اللحظة لكن يمكنني شرح سبب مغادرتي أو محاولة فعل ذلك. انا أحب كل شيء بهذا النادي والمدينة والمشجعين والفريق، كل شيء بالفعل لكن اتخاذي لهذا القرار تظهر أني مقتنع بأنه كان علي إتخاذه والرحيل".

موقف محمد صلاح بعد رحيل يورجن كلوب

بات الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في موقف لا يحسد عليه خاصة أنه كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الريدز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن تلقى عرضًا لا يقاوم من الدوري السعودي.

كلوب علق على رحيله من ليفربول، قائلًا: "أشعر أني مرهق، ليس لدي مشكلة الآن لكن أعلم أنه توجّب علي الإعلان عن رحيلي بوقت ما. أعلم أنه لايمكنني القيام بعملي مجددًا كل مرة، لا بد من التوقف عند مرحلة ما وبعد كل السنوات التي قضيناها معًا وكل ما مررنا به فحبي إزداد لكم وأقل ما أُدين به إليكم هو قول الحقيقة والحقيقة أني سأُغادر بنهاية الموسم".

وبعد رحيل كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم، هل سيكون قرار محمد صلاح هو الآخر الرحيل من صفوفه ناديه بعدما حقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة؟ هذا ما سنراه في فترة الانتقالات المقبلة.