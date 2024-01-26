الزمالك ينعي العامري فاروق

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أحمد جودة - القاهرة - ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة النادي الأهلي، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.تقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز ورئيسه المهندس ممدوح عيد، وجميع العاملين بالنادي، ببالغ الحزن والأسى بخالص التعازي لأسرة السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

بيراميدز ينعي وفاة العامري فاروق

ويتقدم نادي بيراميدز بخالص المواساة والتعازي للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره في مصابهم الأليم، وكذلك أسرة الراحل داعين الله عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن السيد العامري فاروق له تاريخ حافل مع الرياضة المصرية، حيث تدرج في مجلس إدارة النادي الأهلي حتى منصب رئيس النادي في آخر دورتين لمجلس الإدارة، كما شغل منصب وزير الشباب والرياضة في وقت سابق.





