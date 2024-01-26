نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام الرجاء المغربي في كأس دبي للتحدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد قليل في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

تشكيل الزمالك أمام الرجاء المغربي في كأس دبي للتحدي

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وعمر جابر وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي.

