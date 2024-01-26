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أحمد جودة - القاهرة - اهتمت إدارة نادي ليفربول في سرعان التعاقد مع مدير فني جديد خلفا ليورجن كلوب، عقب اعلان رحيله من تدريب الفريق حتى تم ترشيح لمن يخلفه وأول من طرح اسمه في القائمة هو تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن.

المرشح الأول لتدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب

وصرحت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه يوجد بندا في عقد المدير الفني الإسباني، يمكن من خلاله تدريب أي من الـ3 فرق الكبار وهم ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ، التي شارك فيها من قبل في نهاية الموسم ويفسخ العقد تلقائيا في حالة موافقته.

واشارت الصحيفة أن ألونسو كان مرشحا لتدريب ريال مدريد قبل أن يتم التجديد للمدير الفني كارلو أنشيلوتي وبذلك استبعد من تدريب النادي الملكي بعدما تم تجديد عقده.

وكشفت الصحيفة أيضا أن نادي بايرن ميونيخ يعاني مع توماس توخيل من النتائج السلبية ومهدد بالإقالة.

