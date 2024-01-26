نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة العامري فاروق.. أسباب مرضه واللحظات الأخيرة في حياة نائب رئيس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024، العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي بعد صراع طويل مع المرض، ويعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي"، اللحظات الأخيرة في حياته.

عانى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من وعكة صحية منذ يوم 7 نوفمبر الماضي في عام 2023، وتعرض لذلك وهو يمارس عمله، فقد الوعي وتعرض للاغماء.

أسباب مرضه واللحظات الأخيرة في حياة نائب رئيس الأهلي

وتعرض العامري فاروق للاغماء، يوم 7 نوفمبر 2023، وتم نقله بالفور إلى مستشفى المعلمين لاسعافه، ثم تم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

ومنها دخل نائب رئيس الأهلي في غيبوبة بعدما تعرض لنزيف في المخ، وبناء عليها فقد الوعي على مدار شهرين، وخضع ل 5 عمليات جراحية في المخ.

