نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا- رينارد خارج حسابات الأفيال ونجوم مصر خارج التشكيل المثالي للكان والدرندلي يكشف تطورات مصر وإمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، عن تطورات الفراعنة فى رحلة التنقل إلى المدينة الجديدة التي يخوض بها منافسات دور الستة عشر من أمم إفريقيا.

وأوضح الدرندلي:" أنه يحاول مع مسؤولو البعثة الوصول إلى حلول مريحة ومناسبة خاصة وأن مدينة سان بيدرو لا يوجد بها فنادق والغرف عددها صغير".

وأكمل:" إمام عاشور حالته أصبحت مستقرة جدا وحاول المشاركة في مران الفريق ولكن رفضنا ذلك لإراحته".

- رينارد يصدم ساحل العاج

حسم الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب فرنسا للسيدات، مصير مفاوضات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم معه لقيادة ساحل العاج في كأس أمم إفريقيا الحالية بعد رحيل مدرب الفريق.

ورحل لويس جاسيه من قيادة الأفيال عقب الهزيمة أمام غينيا برباعية نظيفة.

وأكد رينارد لقناة "كانال +" الفرنسية: "المفاوضات لم تنته بشكل إيجابي، كنت سأحب تدريب كوت ديفوار، لكن القدر اختار غير ذلك".

- التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف )، التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، والتي شهدت غياب تام للاعبي المنتخب المصري حيث جاء التشكيل المثالي كالآتي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو (غينيا الاستوائية).

خط الدفاع: آرثر ماسوكو (الكونغو الديمقراطية) - نايف أكرد (المغرب) - كاليدو كوليبالي (السنغال) - أشرف حكيمي (المغرب).

خط الوسط: لامين كمارا (السنغال) - سفيان مرابط (المغرب) - عز الدين أوناحي (المغرب).

خط الهجوم: إسماعيلا سار (السنغال) - إيمليو نسوي (غينيا الاستوائية) - جيلسون دالا (أنجولا).

