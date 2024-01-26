أحمد جودة - القاهرة - 5 أهداف وعقوبات منتظرة لثنائي الفشن بختام القسم الرابع ببنى سويف

أنتهت منافسات الجولة 14 والختامية بدورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف، وشهدت نتائج مباريات الجولة إحراز 5 أهداف خلال مباراتين فيما من المتوقع أصدار لجنة المسابقات عقوبات حول مواجهة نادى شبان الفشن وضيفه مركز شباب الفشن ماديا وتاديبيا بعد عدم تواجد الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية ببنى سويف.

وحسم مركز شباب الواسطى بطاقة صعوده لدورة الترقي المؤهلة لدورى القسم الثالث.

حيث حقق مركز شباب ناصر فوزا بثنائية نظيفة أمام ضيفه مركز شباب باروط، ليرتفع رصيد مركز شباب ناصر للنقطة 25 بالمركز الثانى فيما توقف رصيد مركز شباب باروط عند 23 نقطة بالمركز الثالث.

وحقق مركز شباب الواسطى فوا بثلاثية نظيفة أمام ضيفه نادى اهناسيا، ليرتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 31 بالمركز الأول فيما توقف رصيد نادى اهناسيا عند النقطة 20 بالمركز الرابع.

فيما لم يشارك نادى الفشن بمباريات تلك الجولة.