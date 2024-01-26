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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد آل مكتوم في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.



ونجح لاعبي القلعة البيضاء في تحقيق الفوز على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، بعد الاحتكام لركلات الترجيح.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، مخلص أحداث وأهداف مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في كأس دبي للتحدي

وكانت أحداث الوقت الأصلي للمباراة كانت قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح.

-أحداث مباراة الزمالك والرجاء المغربي



جاء الهدف الأول للزمالك عن طريق محمود حمدي الونش في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، بعد رأسية قوية سكنت شباك الرجاء.



فيما نجح محمود عبد الرازق شيكابالا، في إحراز الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 6 من عمر اللقاء.

وشهدت الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني، حصول فريق الرجاء المغربي على ركلة جزاء بعد تدخل من حمزة المثلوثي لاعب الزمالك على مهاجم الفريق المغربي.



ونجح اللاعب يسري بوزوق في إحراز هدف تقليص الفارق لصالح الرجاء المغربي، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني.



كما شهدت الدقيقة 71، إصابة محمد عواد حارس الزمالك وتوقف اللعب لبضع دقائق.



وجاء هدف التعادل لصالح فريق الرجاء المغربي، في الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء، نفذها اللاعب المهدي موهوب.

وانتهت أحداث الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح.

سجل أهداف الزمالك: حمزة المثلوثي، محمد أشرف روقا، عمر جابر، ناصر منسي.



وبهذا الفوز نجح لاعبي القلعة البيضاء في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس دبي للتحدي الودية.



وينتظر الأبيض الفائز من مواجهة أهلي جدة ووهان الصيني، في المباراة النهائية.