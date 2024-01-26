نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف موديست.. الأهلي يتعادل أمام حتا الإماراتي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الأهلي إيجابيًا أمام نظيره حتا الإماراتي بهدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على هامش معسكر الأحمر في الإمارات.

الاهلي يتعادل امام حتا الإماراتي

وسجل المهاجم الفرنسي أنتوني موديتس هدف فريق الأهلي في مباراة اليوم.

وتعد هذه الودية الثانية التي يخوضها الأهلي خلال معسكره الخارجي بالإمارات خلال فترة توقف الدوري.

وكان الأهلي قد خسر في أول مبارياته الودية أمام نظيره الأخدود السعودي بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الأهلي في الإمارات حتى يوم ٢٨ من يناير الجاري، والذي يخوضه الفريق الأحمر دون لاعبيه الدوليين.