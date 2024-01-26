نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن قراره بالرحيل عن النادي الإنجليزي نهاية الموسم.

تصريحات يورجن كلوب

وأعلن نادي ليفربول اليوم الجمعة بأن مدربه الألماني يورجن كلوب سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي بناءً على رغبته.

كلوب قال في مؤتمر صحفي له اليوم:"هذا النادي يستحق مدربًا على أعلى مستوى في اللعبة، وأنا لا يمكنني ان اكون كذلك بعد الآن".

وأضاف:"سوف نقاتل من أجل كل شيء هذا الموسم، هذا هو هدفنا".

وتابع:"قد أخبرتُ النادي [الإدارة] بالقرار أولًا ومن ثم الطاقم التدريبي والآن أصبح الجميع يعرف ذلك والجميع يُؤمن بأنني أحب النادي".

وواصل:"أنا لا أتعامل مع الأمر باستخفاف، أنا مُقتنع بأن هذا [القرار] صحيح".

وأوضح:"ما بنيناه هو هيكل قوي بشكلٍ لا يُصدق، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا أغادر".

وأشار:"الكثير من الناس هنا يعملون بفكرة واحدة فقط وهي إيجاد الوضع المثالي لنادي ليفربول وسوف يستمر ذلك".

وشدد كلوب:"لن أدرب نادٍ آخر في إنجلترا حتى وإن لم يكن لدي شيء لتناوله".

واستطرد:"حتى وإن حققنا كافة البطولات هذا الموسم لن يتغيّر قراري".

وأوضح:"لن أُدرب أي نادٍ ولا منتخب العام المقبل".

وأكمل:"هذا هو أفضل نادٍ في العالم، إنه رائع، كوني 'سكاوزي' فخري هو أحد أفضل الأشياء التي يُمكن أن أحققها في حياتي".