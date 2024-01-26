لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير باستاد آل مكتوم بعد التأهل لنهائي كأس دبي للتحدي

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير التي تواجدت باستاد آل مكتوم عقب الفوز على الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير باستاد آل مكتوم

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتوجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للجماهير عقب انتهاء اللقاء للاحتفال بالفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وبهذا الفوز نجح لاعبي القلعة البيضاء في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس دبي للتحدي الودية.

وينتظر الأبيض الفائز من مواجهة أهلي جدة ووهان الصيني، في المباراة النهائية.