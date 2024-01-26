نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ختام دور المجموعات.. تعرف على ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024، منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 2024، وذلك خلال النسخة الثالثة على التوالي.

ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الرابطة

وضمت المجموعة الرابعة المصري البورسعيدي الذي ضمن صدارة ترتيب المجموعة في منافسات كأس الرابطة، بعدما فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف في ختام دور المجموعات بالبطولة.

ونجح الثنائي محمد الشامي وميدو جابر في تسجيل هدفي المصري، فيما قلص محمد الصباحي النتيجة للجونة، وبذلك تأهل فريق المصري لربع نهائي كأس الرابطة وسيواجه صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية التي ضمت كلا من بيراميدز وطلائع الجيش وفاركو وزد.

وبرغم الخسارة تأهل فريق الجونة لربع النهائي، وذلك عقب نجاحه في الفوز على البنك الأهلي بفارق الأهداف، وبذلك سيواجه متصدر ترتيب المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الرابعة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، كلا من الجونة والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

وشهد اليوم الجمعة مباراتان في المجموعة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بمواجهة الجونة ضد المصري البورسعيدي، ومواجهة المقاولون العرب ضد البنك الأهلي.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بعد ختام دور المجموعات كالتالي: