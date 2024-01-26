بهذه الكلمات مجلس إدارة الزمالك يحفز اللاعبين بعد الفوز على الرجاء المغربي

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص أحمد خالد حسانين عضو المجلس ورئيس البعثة في الإمارات، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم ومحمد طارق عضوي مجلس إدارة النادي على التوجه لغرفة ملابس الأبيض عقب نهاية لقاء الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي لتهنئته اللاعبين بعد الفوز باللقاء.

مجلس إدارة الزمالك يحفز اللاعبين بعد الفوز على الرجاء المغربي



وأشاد أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء بالأداء الرجولي للاعبين، مؤكدين غلى الروح القتالية في المباراة.



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.



وبهذا الفوز نجح لاعبي القلعة البيضاء في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس دبي للتحدي الودية.



وينتظر الأبيض الفائز من مواجهة أهلي جدة ووهان الصيني، في المباراة النهائية.