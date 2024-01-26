نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على الرجاء المغربي في كأس دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي، والتأهل للمباراة النهائية.

أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على الرجاء المغربي في كأس دبي



وأوضح أن كل مباراة لها أهداف مختلفة بسبب قوة المنافس وقائمة كل فريق، مشيرا إلى أن الزماك يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين الشباب، ويسعى الجهاز الفني لتجهيزهم للاستفادة منهم.



وقال المدير الفني في تصريحاته عقب اللقاء:" أشكر لاعبي الزمالك على الأداء، وسنعمل على علاج الأخطاء في الفترة المقبلة من أجل الظهور بمستوى أفضل.



واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا:" اللاعبون يقدرون الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق وهدفنا فقط اسعاد جماهير نادي الزمالك".



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.