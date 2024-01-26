نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكاف يلغي عقوبة وليد الركراكي بشأن أحداث مباراة المغرب والكونغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إلغاء العقوبة الموقعة على وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والكونغو الديموقراطية في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا.

إلغاء عقوبة وليد الركراكي

وكانت صحيفة "صوت المغرب" قد أشارت في وقت سابق إلى أن اللجنة الاستئنافية للكاف تتجه نحو تخفيض عقوبة وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، إلى مباراة واحدة، بناءً على الاستئناف الذي قدمه الاتحاد المغربي لكرة القدم ضد القرار.

وأكد الاتحاد، برئاسة فوزي لقجع، أن التسجيلات لا تدين الركراكي، حيث لم يرتكب أي تصرف يخل بالروح الرياضية، وفقًا لما أفاد به الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وفي بلاغ أصدره الاتحاد المغربي الأسبوع الماضي، وصف القرار بأنه "مجحف"، مؤكدًا أنه يعد انحرافًا عن الصواب، وكانت لجنة الإنضباط بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد قضت بتوقيف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لأربع مباريات، مع وقف تنفيذ مبارتين منها.

وخاض المنتخب المغربي مباراة بالفعل أمام زامبيا في ختام دور المجموعات، وبالتالي قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي، إلغاء العقوبة الصادرة في وقت سابق ضد وليد الركراكي، وسيحضر مباريات أسود الأطلس بداية من دور الستة عشر بشكل طبيعي.