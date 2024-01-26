الرياضة

محمد عواد: الزمالك مر بظروف صعبة.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عواد: الزمالك مر بظروف صعبة.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بعد الفوز على الرجاء في نصف نهائي كأس تحدي دبي.

محمد عواد: الزمالك مر بظروف صعبة


وقال الحارس في تصريحات عقب المباراة:" أهني الجماهير وأبارك لكابتن معتمد جمال المدير الفني الذي يتحمل الكثير من الضعوطات في الفترة الماضية".


وتابع قائلًا:" الفريق مر بظروف صعبة في الفترة الماضية، واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير في المرحلة المقبلة".


وفاز  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من السعودي ووهان ثري الصيني.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا