محمد عواد: الزمالك مر بظروف صعبة.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بعد الفوز على الرجاء في نصف نهائي كأس تحدي دبي.

محمد عواد: الزمالك مر بظروف صعبة



وقال الحارس في تصريحات عقب المباراة:" أهني الجماهير وأبارك لكابتن معتمد جمال المدير الفني الذي يتحمل الكثير من الضعوطات في الفترة الماضية".



وتابع قائلًا:" الفريق مر بظروف صعبة في الفترة الماضية، واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير في المرحلة المقبلة".



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.