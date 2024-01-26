نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خارج إيطاليا.. رئيس نابولي يعلن رحيل أوسيمين ويكشف وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، أن اللاعب فيكتور أوسيمين سيغادر الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهي نهاية الموسم الحالي.

رحيل فيكتور أوسيمين عن نابولي

وقد وقع أوسيمين عقدًا مع نابولي حديثًا يمتد حتى يونيو 2026، وتتضمن الصفقة شرطًا جزائيًا بقيمة تتراوح بين 120 و130 مليون يورو.

ويرتبط النيجيري بعدة أندية، بعد تألقه الملحوظ مع نابولي الموسم الماضي، حيث ساهم في تحقيق الفريق لبطولة الدوري الإيطالي.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا"، قال دي لورينتيس: "كنا نعلم منذ صيف العام الماضي برغبة أوسيمين في الرحيل، ولولا هذا العلم، لما استمرت المفاوضات حول تمديد العقد لفترة طويلة بهذا الشكل".

وأضاف: "كان لدينا توقع بالفعل بأنه سينضم إما إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو إحدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز".