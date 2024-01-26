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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفرنسي زين الدين زيدان عرض من الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب بعد رحيل المدرب جمال بلماضي.

موقف زين الدين زيدان بشأن تدريب الجزائر

ووجه الاتحاد الجزائري الشكر للمدرب جمال بلماضي ورحيله عن تدريب منتخب الجزائر بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات.

وذكرت صحيفة الليكيب ليكيب الفرنسية أن زيدان قد تلقى عرض من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب في الفترة القادمة.

وأكدت أن زين الدين زيدان رفض عرض الاتحاد الجزائري لتدريب المنتخب كما فعل في وقت سابق مع عرض الاتحادين الأمريكي والبرازيلي لتولي تدريبهما.

ونجح جمال بلماضي في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الجزائر في عام 2019 بعد الفوز على منتخب السنغال في نهائي البطولة.