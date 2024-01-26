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أحمد جودة - القاهرة - فوز المريخ والعبور وكهرباء الإسماعيلية واتحاد الشرطة بالقسم الثاني

حقق فريق المريخ البورسعيدي بقيادة محمد ياسين فوزا عريضا على فريق نجمة سيناء بثلاقة اهداف مقابل هدفين بالجولة الثانية عشر للقسم الثاني.

تقدم المريخ بهدف أحمد هاشم وتعادل كافو لسيناء بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل المريخ هدفين عن طريق عمر خالد ومحمد عوض.

وإدرك نجمة سيناء هدفه الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.



- فوز فريق النصر بقيادة أشرف توفيق على فريق مركز شباب العريش بقياده عبد الله رستم بثلاثية نظيفة سجلها عمرو ناصر في الشوط الأول ومحمد بديع ويوسف الدون بالشوط الثاني.



- فوز فريق العبور بقيادة عطية على فريق جنوب سيناء بقيادة باسم الفاو بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق العبور بهدف دون رد سجله طارق مصيلحي.

وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى أوفا الهدف الثاني وإدرك كريم شحاته الهدف الثالث.

بينما سجل فرغلي أحمد هدفين جنوب سيناء أحدهما من ركلة جزاء.

- فوز فريق مستقبل سبورت بقيادة محمد حسن على فريق الشمس بقيادة طه شحاته بهدفين نظيفين سجلهظا جمال رمضان وحسن على في الشوط الأول.



وحصل فريق منتخب السويس على راحة هذا الاسبوع. في.

المجموعة الرابعة

- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق مصر للتامين بهدف دون رد سجله محمد دعبسه

- فوز فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو على فريق الو ايجيبت بقيادة حمد صالح بهدف دون رد.

- فوز فريق تيم إف سي بقيادة ياسر السيد علي فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحي بهدف دون رد



وتختتم الجوله يوم السبت بلقاء بورتو السويس مع الإنتاج الحربي



ترتيب المجموعة الثالثة

1- المريخ 22 نقطة

2- العبور 21 نقطة

3- منتخب السويس 19 نقطة

4- النصر 18 نقطة

5-الشمس 14 نقطة

6- مستقبل سبورت 14 نقطة

7- جنوب سيناء 12 نقطة

8- نجمة سيناء8 نقاط

9- شباب العريش دون نقاط



المجموعة الرابعة

1- كهرباء الإسماعيلية 21 نقطة

2- تيم إف سي 19 نقطة

3- بور فؤاد 19 نقطة

4- الانتاج الحربي 16 نقطة

5- اتحاد الشرطة 12 نقطة

6- مصر للتامين 12 نقاط

7- ايسترن كومباني 10 نقاط

8- الو ايجيبت 8 نقاط

9- بورتو السويس 7 نقاط