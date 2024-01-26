نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مثيرة.. يورجن كلوب مديرًا فنيًا لاتحاد جدة السعودي.. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قنبلة شديدة الانفجار مساء اليوم بإعلان قراراه بالرحيل عن تدريب الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت عدد من التقارير عن مصير الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بعد إعلان رحيله عن الريدز نهاية الموسم الحالي

وأعلن كلوب اليوم الجمعة أنه اتخذ قرارًا بالاستقالة من منصبه كمدير فني لليفربول بعد 8 سنوات ونصف قضاها في النادي الإنجليزي.

موقف محمد صلاح بعد رحيل يورجن كلوب

بات الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في موقف لا يحسد عليه خاصة أنه كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الريدز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن تلقى عرضًا لا يقاوم من الدوري السعودي.

هل يرحل كلوب لتدريب اتحاد جدة السعودي؟

وذكرت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة السعودي اقترب من إنهاء مفاوضات التعاقد مع كلوب ومن المنتظر الإعلان الرسمي قرب نهاية الموسم الحالي.

وفي تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، قال كلوب عن سبب اتخاذ هذا القرار الآن: “في عالم مثالي، لم أكن لأقول أي شيء لأي شخص حتى نهاية الموسم، وأفوز بكل شيء ثم أقول وداعًا، هذا غير ممكن، في العالم الذي نعيش فيه، ليس من الممكن إبقاء أشياء مثل هذه سرًا”.

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وأضاف: “ربما يكون من المفاجئ أن نتمكن من الاحتفاظ بالأمر سرًا حتى الآن، هناك أشياء كثيرة تتأثر بها، وخاصة المواقف الشخصية، يحتاج الأشخاص في فريقي إلى المعرفة مبكرًا، وخاصة أن النادي يحتاج إلى المعرفة مبكرًا ويحتاج إلى التخطيط”.

وأكمل كلوب: “لا يمكنك التخطيط لأي شيء ولا يمكنك البدء حقًا، الأشياء الحاسمة لا يمكنك فعلها، وهذا يعني أن النادي يحتاج إلى وقت، على مر السنين كان دوري مهيمنًا جدًا، لم يكن الأمر مقصودًا، لكنه حدث”.

واختتم: “كانت هناك لحظات كثيرة تمنيت فيها ألا أضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى (مغادرة ليفربول)، إنها المرة الثالثة التي يتعين علي فيها القيام بشيء كهذا وأنا لا أريد ذلك حقًا، لكن في النهاية لا بد لي من ذلك”.