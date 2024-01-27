نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يتحدث عن وجهته المقبلة بعد مغادرة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن وجهته القادمة بعد قراره برحيله عن الريدز في نهاية الموسم الجاري 2023-2024

كلوب يتحدث عن وجهته المقبلة بعد مغادرة ليفربول

وأوضح كلوب اليوم الجمعة أن قراره برحيله عن نادي ليفربول بسبب نفاذ طاقته وأنه يحتاج إلى الراحة في الفترة القادمة.

وقال الألماني يورجن كلوب عند سؤاله عن وجهته القادمة:" لا يوجد نادٍ، لا يوجد منتخب للعام المقبل، لا يوجد نادٍ إنجليزي آخر على الإطلاق. حتى لو لم يكن لدي ما آكله، فلن يحدث ذلك".

وسيرحل كلوب عن ليفربول بعد ثماني سنوات قضاها داخل الريدز، وحقق معهم الكثير من الألقاب مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الموسم الحالي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.