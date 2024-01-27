جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي للفريق، استعدادا لمواجهة نظيره فريق توتنهام هوتسبير مساء اليوم الجمعة، في الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد توتنهام

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

الوسط: رودري، فيل فودين، بيرناردو سيلفا، كوفاسيتش.

الهجوم: بوب، جوليان ألفاريز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، عبر قناة bein sports 1.