نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام الرسمي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي للفريق، استعدادا لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الجمعة، في الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل توتنهام الرسمي ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: هويبيرج، بينتاكور، ديان كولوسوفيسكي.

خط الهجوم: برنان جونسون، ريتشارلسون، تيمو فيرنر.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، عبر قناة bein sports 1.