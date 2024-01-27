نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر يوجه الشكر لريكاردو فورموسينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس الشكر للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون.

جاء رحيل البرتغالي ريكاردو فورموسينيو عن تدريب الفريق بالتراضي وذلك بعد حصوله على كافة مستحقاته.

وتوجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر بالشكر للمدرب البرتغالي وجهازه المعاون على المجهود الذي بذلوه خلال فترة توليهم المسؤولية الفنية للفريق متمنين لهم التوفيق فيما هو قادم.

ويأتي ذلك بسبب سؤء نتائج الفريق في الفترة الحالية والخروج من دور المجموعات من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

موعد مباراه مودرن فيوتشر القادمة في دوري نايل

يستعد مودرن فيوتشر لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في شهر فبراير من العام القادم.