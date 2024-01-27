نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرخ يحقق انتصاره الأول بقيادة هيثم شعبان في كأس العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكرخ العراقي، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العراق، بعد تحقيق الفوز على فريق الرمادي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم، في وجود هيثم شعبان المدير الفني الجديد للفريق.

الكرخ يحقق انتصاره الأول بقيادة هيثم شعبان

مباراة الرمادي هي الأولى بعد وصول هيثم شعبان، إلى العراق بيومين فقط وتولي مهمة تدريب الفريق، والترحيب به من قِبل مجلس إدارة النادي واللاعبين.

كان هيثم شعبان يتولى تدريب الداخلية، قبل أن يوافق على العرض العراقي، ليخطو خطوة جديدة في مسيرته ويعمل في الدوري العراقي، بعد أن كتب لنفسه شهادة نجاح سابقة من خلال العمل في السعودية.

وحقق هيثم شعبان إنجازا مع نادي سيراميكا كليوباترا، وقاده للتأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، من الموسم الأول له مع الفريق.