نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محمد صلاح مع ليفربول بعد رحيل كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة عن رحيل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

هل يرحل صلاح عن ليفربول بسبب كلوب؟

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية موقف النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول بعد رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب في نهاية الموسم.

ويعتبر سبب إعلان يورجن كلوب اليوم الجمعة رحيله عن تدريب فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، حسب ما أكد بأن طاقته قد نفذت.

ووفقا لصحيفة ذا أثلتيك البريطانية فإن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة يحيط بالغموض بعد الكشف رحيل كلوب.

وبحسب الصحفي سيمون هيوز فإنه ممكن أن يرحل صلاح عن فريق ليفربول في الميركاتو الصيفي القادم وذلك لأن الريدز يحتاج للأموال في الفترة المقبلة.