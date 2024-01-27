نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتصدرهم مابولولو.. ماذا قدم محترفو الدوري المصري في كأس أمم إفريقيا 2023؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

شهدت منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، مشاركة 10 لاعبين محترفين في الدوري المصري مع منتخبات بلادهم، وقدم بعضهم أداءًا مميزًا وساهموا في تأهل منتخباتهم لثمن نهائي البطولة، فيما ودع البعض الآخر البطولة دون بصمة واضحة.

ماذا قدم محترفو الدوري المصري في كأس أمم إفريقيا 2023؟

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير أبرز ما قدمه محترفو الدوري المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا حتى الآن:

- مابولولو

النجم الأنجولي كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري يعد من أفضل محترفي الدوري المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث سجل هدفين وقاد منتخب بلاده للتأهل لثمن نهائي البطولة متصدرًا لترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

- بيرسي تاو

شارك نجم النادي الأهلي بيرسي تاو في مباريات منتخب جنوب إفريقيا الثلاث بمرحلة المجموعات وأهدر ركلة جزاء، فيما سجل هدفًا في مرمى ناميبيا ليصعد بمنتخب الأولاد لدور الـ16 بالبطولة القارية أيضًا.

- ثنائي تونس

لم يقدم الثنائي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي، وسيف الجزيري مهاجم الزمالك الأداء المنتظر منهما في بطولة كأس أمم إفريقيا هذا العام، حيث شارك الثنائي مع منتخب نسور قرطاج في مباريات دور المجموعات ولم يتركوا بصمة واضحة ليودعان مع منتخب بلادهما منافسات البطولة من دورها الأول.

- أليو ديانج

شارك أليو ديانج نجم وسط النادي الأهلي في مباراتين مع منتخب مالي في دور المجموعات ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف، وساعد منتخب بلاده في التأهل لثمن نهائي البطولة متصدرًا لترتيب المجموعة بـ5 نقاط.

- محمد الشيبي

تأهل محمد الشيبي نجم بيراميدز، رفقة منتخب المغرب إلى دور الـ16، وشارك في مباراتين وغاب عن الثالثة ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- فيستون ماييلي

لعب ماييلي نجم بيراميدز 3 مباريات مع الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات، ولم يسجل أو يصنع أهداف، وصعد مع منتخب بلاده لـدور الـ16 وينتظره مباراة قوية ضد منتخب مصر

- بلاتي توريه

ساهم بلاتي توريه لاعب بيراميدز في تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، حيث شارك في جميع مباريات منتخب بلاده بمرحلة المجموعات.

- جيفرسون إنكادا

خاض جيفرسون إنكادا لاعب فريق فاركو مباريات دور المجموعات مع منتخب غينيا بيساو ولكنه لم يسجل أو يصنع أهداف، وودع منتخب بلاده من الدور الأول.

- حميد ماو

شارك حميد ماو لاعب طلائع الجيش في كل مباريات منتخب تنزانيا ولم يساهم في أي هدف، وودع منتخب بلاده من دور المجموعات.