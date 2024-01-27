نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر: الزمالك استفاد من المباريات الودية.. ونعد الجماهير بالظهور بأفضل مستوى في الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد آل مكتوم في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

عمر جابر: الزمالك استفاد من المباريات الودية

وأوضح اللاعب أنه يهدي الفوز لجماهير نادي الزمالك التي تساند الفريق باستمرار، ووعدهم ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل الظهور بأفضل مستوى.

وشدد عمر جابر على أن الزمالك استفاد من المباريات الودية الأخيرة في الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابة أمثال مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى بعض اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.