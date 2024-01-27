نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم صلاح.. رد فعل لاعبي ليفربول بعد قرار رحيل كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن كواليس استعداد لاعبي فريق ليفربول لقرار رحيل المدرب يورجن كلوب نهاية الموسم الحالي. أعلن كلوب صباح يوم الجمعة نيته مغادرة ليفربول بعد مسيرة استمرت لمدة 9 سنوات.

رد فعل لاعبي ليفربول بعد قرار رحيل كلوب

وفقًا لصحيفة "تليجراف" الإنجليزية، لم يتم إخطار لاعبي ليفربول بقرار رحيل كلوب إلا قبل ساعات من الإعلان الرسمي. تم منح اللاعبين وقتًا إضافيًا لتحضير أنفسهم للخبر الصادم قبل الكشف عنه رسميًا في غضون ساعات قليلة.

رغم أن كلوب اتخذ قراره بالرحيل في نوفمبر، إلا أن الأخبار بقيت سرية حتى الإعلان الرسمي، وكان اللاعبون غير عارفين بها حتى صباح اليوم. نجح كلوب في بناء علاقات قوية مع لاعبيه، مثل محمد صلاح، أليسون بيكر، وفيرجيل فان دايك، الذين كانوا جزءًا أساسيًا من نجاح الفريق في السنوات الأخيرة، تلقى اللاعبون والعالم باكمله الخبر بدهشة، حيث لم يكونوا على دراية به قبل هذا الصباح.

هل يرحل صلاح عن ليفربول بسبب كلوب؟

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية موقف النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول بعد رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب في نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة ذا أثلتيك البريطانية فإن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة يحيط بالغموض بعد الكشف رحيل كلوب.

وبحسب الصحفي سيمون هيوز فإنه ممكن أن يرحل صلاح عن فريق ليفربول في الميركاتو الصيفي القادم وذلك لأن الريدز يحتاج للأموال في الفترة المقبلة.