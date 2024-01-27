نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحة سلبية للاعبي المصري استعدادا للدور الربع النهائي بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر بعد غدٍ الأحد استعدادا لمباراة الفريق بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بثاني المجموعة الثانية التي تضم أندية بيراميدز وزد وفاركو وطلائع الجيش، والمقرر إقامتها أحد يومي الأربعاء الحادي والثلاثين من يناير والخميس الأول من فبراير المقبلين.

كان المصري قد خاض اليوم مباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة ذاتها، وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الجونة وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف ليرتفع رصيد المصري للنقطة السابعة، ليصعد متصدرا مجموعته بصحبة الجونة صاحب النقاط الأربع والذي صعد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع البنك الاهلي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

سجل هدف المصري الوحيد بالشوط الأول عن طريق تسديدة قوية من محمد الشامي مهاجم الفريق البورسعيدي في شباك مرمي الخصم في الدقيقة 40

احرز المصري الهدف الثاني في الدقيقة 45 من كرة عرضية مشتركة بين امادو وميدو جابر.

سجل الجونة الهدف الأول محمد الصباحي عن طريق كرة مشتركة مع حسام غانم في الدقيقة 69.



تشكيل المصري ضد الجونة

وجاء تشكيل المصري في مواجهة الجونة كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، عمرو موسى، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، الياس الجلاصي، سمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.



تشكيل الجونة ضد المصري

وضمت التشكيلة كل من: أحمد مسعود لحراسة المرمى، عبد الله عبادي، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول كثلاثي قلب دفاع ، يتقدمهم رباعي خط الوسط محمد الدغيمي، نور السيد، رضا صلاح، أليو جاتا، فيما يتكون خط الهجوم من الثلاثي أشرف مجدي، حسام ايفونا، أرنو راندريانانتيناينا