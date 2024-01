نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر ينعي العامري فاروق نائب رئيس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي وفاة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء وهو الذي وافته المنية اليوم الجمعة وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشر مارسيل كولر منشور جاء فيه:" خالص عزائي ومواساتي إلى جماهير النادي الأهلي ومجلس ادارته في وفاة السيد الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي... الرجل الذي أعطى النادي الأهلي والرياضة المصرية الكثير وكان نموذج في الأخلاق والتفاني في العمل



My sincere condolences and sympathy to the fans of Al-Ahly and its Board of Directors on the death of Mr. Minister Al-Amri Farouk، Vice Chairman of the Board of Directors of Al-Ahly... the man who gave Al-Ahly and Egyptian sports a lot and was a model of ethics and dedication to work.