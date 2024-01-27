نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من معتمد جمال قبل نهائي كأس دبي للتحدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض المران غدًا السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، استعدادًا للقاء نهائي كأس تحدي دبي.

قرار معتمد جمال قبل نهائي كأس دبي

ومن المقرر أن يكون تدريب الغد خفيفًا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد عقب خوض مباراة اليوم أمام الرجاء المغربي في نصف النهائي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبهذا الفوز نجح لاعبي القلعة البيضاء في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس دبي للتحدي الودية.

وينتظر الأبيض الفائز من مواجهة أهلي جدة ووهان الصيني، في المباراة النهائية.