نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينشر صورة له رفقة ابنته كيان عبر ستوري إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول صورة تجمعه برفقة ابنته كيان مع نشر السرور والبهجة والسعادة من خلال وجهه وذلك عبر ستوري انستجرام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

محمد صلاح ينشر صورة له رفقة ابنته كيان

وقد ذكرت صحيفة «ليفربول إيكو»، بشرى سعيده للمنتخب المصري بإنه بعد مرور 24 ساعة تأهيل في نادي ليفربول خاصة داخل مركز «أكسا» الخاص بالريدز، شهد تطور جديد في حالة محمد صلاح نجم الفراعنة.

وأشارت الصحيفة من خلال تقرير لها أن محمد صلاح سوف يغيب عن دور ال16 لمنتخب مصر في المباراة التي تقام ضد الكونغو الديموقراطية، ولكن سرعان ما تم بعد يوم واحد على تأهيله في ليفربول، من الممكن مشاركته بالأدوار المقبلة في حال تقدم منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وبالفعل فإنه يصبح متاحًا في ربع النهائي الذي يقام يوم 2 فبراير، وأيضا في نصف النهائي الذي يقام يوم 7 فبراير، والنهائي يوم 11 فبراير.