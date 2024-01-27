نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. حسام حسن مديرًا فنيًا لنادي مودرن فيوتشر خلفًا لريكاردو فورموسينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس والدكتور طوسون دعبس تعيين الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والكابتن إبراهيم حسن مديرًا للكرة. حسام حسن مديرًا فنيًا لنادي مودرن فيوتشر خلفًا لريكاردو فورموسينيو

وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة تم خلالها الإتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر على النحو التالي:

كابتن حسام حسن - المدير الفني

كابتن ابراهيم حسن - مدير الكرة

كابتن طارق سليمان - مدرب عام

كابتن شريف خليل - مدرب مساعد

كابتن سعفان الصغير - مدرب للحراس

كابتن وليد بدر - مدير شؤون اللاعبين

دكتور محمد عنان - طبيب الفريق

ويعد التوأم حسام وابراهيم حسن من أساطير الكرة المصرية وسبق لهم العمل سويًا في العديد من التجارب الناجحة على مستوى التدريب أهمها تدريب منتخب الأردن وأندية الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والإتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.