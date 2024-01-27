نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان مواعيد مباريات دور الـ8 لبطولة كأس الرابطة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات مواعيد مباريات دور ال٨ لبطولة كأس رابطة الأندية موسم ٢٠٢٣_٢٠٢٤.

مواعيد مباريات دور الـ8 لبطولة كأس الرابطة

الأربعاء ٣١ يناير ٢٠٢٤

طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة ٤:٣٠ مساء.

الاتحاد السكندرى وانبي بملعب الاسكندرية الساعة ٧:٣٠ مساء.

الخميس ١ فبراير ٢٠٢٤

سيراميكا كليوباترا وسموحة بملعب المقاولون العرب الساعة ٤:٣٠ مساء.

المصري وبيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب الساعة ٧:٣٠ مساء.