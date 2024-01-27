منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الكونغو الديموقراطية

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أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية 2024.

منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الكونغو

وأدى إمام عاشور لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبات تأهيلية في مران اليوم، طبقا للبروتوكول العلاجي.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد وصل إلى مدينة سان بيدرو، استعدادا لمواجهة الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، في مباراة دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتأخرت رحلة منتخب مصر الأول لكرة القدم في الإقلاع من مطار أبيدجان لمدة ساعة.