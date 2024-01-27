الرياضة

منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الكونغو الديموقراطية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الكونغو الديموقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية 2024.

منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الكونغو

وأدى إمام عاشور لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبات تأهيلية في مران اليوم، طبقا للبروتوكول العلاجي.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد وصل إلى مدينة سان بيدرو، استعدادا لمواجهة الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، في مباراة دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتأخرت رحلة منتخب مصر الأول لكرة القدم في الإقلاع من مطار أبيدجان لمدة ساعة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا