نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحقق فوزًا مثيرا على توتنهام بهدف نظيف في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في فخ تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق توتنهام هوتسبير بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بهدوء نسبي من جانب لاعبي فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، دون وجود أي خطورة على المرمى.

وحاول لاعبو فريق مانشستر سيتي، الضغط على نظيره توتنهام هوتسبير، والسيطرة على الكرة خلال أحداث الشوط الأول؛ من أجل تسجيل هدف أول مبكر قبل انتهاء الشوط.

وفي الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول، سجل اللاعب أوسكار بوب نجم فريق مانشستر سيتي الهدف الأول في شباك توتنهام، ولكن تم إلغاؤه.

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت محاولات لاعبي فريق مانشستر سيتي وسط تكتل دفاعي من جانب فريق توتنهام، حتى يتمكن من تسجيل هدف التقدم.

وأهدر النجم البلجيكي كيفين دي بروين مهاجم فريق مانشستر سيتي، هدف محقق في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، من خلال تسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى توتنهام.

ثم نجح اللاعب ناثان آكي نجم فريق مانشستر سيتي؛ في تسجيل الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس توتنهام.