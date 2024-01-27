"على رأسهم بيلينجهام" غيابات ريال مدريد في مباراة لاس بالماس اليوم السبت

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أحمد جودة - القاهرة - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من غيابات نارية في مباراة اليوم السبت أمام نظيره فريق لاس بالماس في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

غيابات ريال مدريد في مباراة لاس بالماس

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق لاس بالماس مساء اليوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني عند تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

وسيغيب عن نادي ريال مدريد في هذه المواجهة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بسبب الإيقاف، إضافة إلى الحارس تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، ودافيد ألابا بسبب الإصابة.

وسوف تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق لاس بالماس مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والربع بتوقيت الامارات.

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة وفي رصيده 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني، فيما يتواجد لاس بالماس في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.