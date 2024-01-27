نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب التعادل بينهما.. إعادة مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق أستون فيلا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم

وانطلقت أحداث مباراة تشيلسي ضد نظيره فريق أستون فيلا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر، نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر.

قرار جديد بإعادة مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا



ومن المنتظر أن يتم إعادة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا على ملعب استون فيلا، من أجل تحديد المتأهل إلى دور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنجليزي، وذلك بسبب تعادل الفريقين اليوم.